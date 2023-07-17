В Майкопском районе пройдет фестиваль адыгейского сыра

На площадке мероприятия планируют развернуть подворья, где гости смогут поучаствовать в приготовлении сыра, а также продегустировать десятки других национальных блюд

МАЙКОП, 17 июля. /ТАСС/. Двенадцатый фестиваль адыгейского сыра пройдет 16 и 17 сентября в Майкопском районе Адыгеи на Даховской поляне у хребта Уна-Коз. Об этом сообщил в понедельник на своих страницах в соцсетях глава республики Мурат Кумпилов.

"Опыт его проведения у нас большой, сделаем все необходимое, чтобы фестиваль адыгейского сыра стал ярким и вкусным, а отдых в республике был комфортным и запоминающимся, чтобы гости Адыгеи получили море впечатлений, познакомились с нашей уникальной культурой, национальной кухней, традициями, увезли с собой приятные воспоминания и вкусные подарки", - отметил Кумпилов.

В частности, на площадке фестиваля планируется развернуть подворья, в рамках работы которых гости смогут поучаствовать в приготовлении адыгейского сыра, а также продегустировать его и десятки национальных блюд. "В программе мероприятия - ярмарка, мастер-классы по народным промыслам, концертные площадки, детские игровые и туристические аттракционы, интерактивы", - пояснили в пресс-службе Кумпилова. Сам глава региона напомнил, что фестиваль известен далеко за пределами региона и многие туристы специально подбирают время отдыха в период проведения мероприятия.