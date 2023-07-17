Более 300 архиереев РПЦ прибудут в Троице-Сергиеву лавру на торжества и совещание иерархов

Торжества пройдут 17-18 июля по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского

СЕРГИЕВ ПОСАД, 17 июля. /ТАСС/. Более 300 архиереев Русской православной церкви примут участие в торжествах по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского 17-18 июля и в последующем Архиерейском совещании 19 июля в Троице-Сергиевой лавре. Об этом сообщил в понедельник ТАСС один из представителей организаторов церковных мероприятий в обители.

"У нас больше 300 владык будет", - сказал собеседник агентства.

Как передает корреспондент ТАСС, в лавру приехал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Также в монастырь в настоящее время прибывают иерархи из разных регионов России и из-за рубежа. На территории лавры собрались сотни верующих.

Сотни паломников на территории Троице-Сергиевой лавры © Сергей Стефанов/ ТАСС

Предстоятель РПЦ сейчас начал совершать малую вечерню с акафистом преподобному Сергию Радонежскому в Троицком соборе монастыря. После этого патриарх совершит всенощное бдение в монастыре под открытым небом, а во вторник утром - праздничную Божественную литургию по случаю дня обретения мощей преподобного Сергия.

Решение о проведении Архиерейского совещания было принято на заседании Священного Синода 29 декабря 2022 года.

До этого Архиерейский собор состоялся в 2017 году, затем его проведение несколько раз откладывалось, в том числе по причине пандемии. Архиерейские совещания - нерегулярный церковный орган, предыдущее подобное собрание прошло в 2015 году в Москве.