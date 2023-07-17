В Москве русла четырех рек приводят в порядок

В рамках проектов проводится расчистка от иловых отложений и других загрязнений, ремонт береговой полосы и инженерных конструкций

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Работы по благоустройству ведутся на руслах четырех малых столичных рек. Об этом сообщил ТАСС в понедельник заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году проводят работы по благоустройству участков русел четырех малых столичных рек - Городня, Сетунь, Нищенка и Раменка. Главная задача - восстановить пропускную способность, ведь чем чище русло, тем выше скорость течения воды. Это, в свою очередь, позволит водосточной сети, связанной с реками, пропускать больший объем атмосферных осадков", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в рамках проектов проводится расчистка от иловых отложений и других загрязнений, ремонт береговой полосы и инженерных конструкций. На финальном этапе в обустроенные биоплато высадят водные растения, замедляющие зарастание.

"На участке реки Городня в ЮАО очистили русло и водосточные инженерные системы от ила, провели локальный ремонт береговой полосы, установили стенки из лиственничных бревен, высадили в биоплато более 4 тыс. растений. На участке реки Сетунь в ЗАО выполнили очистку от иловых отложений, отремонтировали берегоукрепления. На открытом участке реки Нищенка в ЮВАО расчистили русло от донных отложений и мусора, проводим ремонт берегоукрепления, укрепим дно гранитным щебнем, поставим габионные конструкции. На участке реки Раменки в ЮЗАО проведем ремонт берегоукрепления", - добавили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства.