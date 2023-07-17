Медики сообщили о состоянии пострадавшей на Крымском мосту девочки

По словам главврача Детской краевой клинической больницы №1 Елены Клещеевой, угрозы для ее жизни нет

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Медики сделали благоприятные прогнозы по восстановлению здоровья пострадавшей в результате теракта на Крымском мосту девочки, которая доставлена в больницу Краснодара. Мнение кубанских специалистов разделяют и сотрудники федерального центра имени Пирогова из Москвы. Об этом сообщила в эфире Первого канала главврач Детской краевой клинической больницы №1 Елена Клещеева.

"Состояние ребенка стабильное, угрозы для жизни нет. В настоящий момент проходит телемедицинская консультация с федеральным центром имени Пирогова Москвы. Прогноз [на выздоровление] самый благоприятный, потому что все сделано вовремя и правильно", - сказала она.

У девочки диагностировали черепно-мозговую травму легкой степени, ушиб легких, множественные колото-резаные раны конечности. Проведен весь необходимый комплекс клинико-диагностических исследований. Краснодарский край располагает всем необходимым для лечения такого контингента пациентов, уточнила главврач.