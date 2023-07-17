Володин обсудил с Кожемяко законопроекты по предупреждению стихийных бедствий

Отмечается, что речь идет о передаче на региональный уровень дополнительных полномочий

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обсудил на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко краевые законодательные инициативы по предупреждению стихийных бедствий. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

"Вячеслав Володин и Олег Кожемяко обсудили законодательные инициативы Приморского края в части предупреждения стихийных бедствий", - говорится в релизе.

Уточняется, что речь идет о передаче на региональный уровень дополнительных полномочий, которые "позволят не только оперативно справляться с последствиями стихийных бедствий, но и предупреждать их".