На пунктах пропуска между Ростовской областью и ДНР увеличили число пограничников

Губернатор региона Василий Голубев добавил, что на трассе А-260 развернули пункт временного размещения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Число пограничников увеличили на административных пунктах пропуска Ростовской области и Донецкой Народной Республики для нормализации ситуации на дорогах после ЧП на Крымском мосту. Об этом Telegram-канале написал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"С погрануправлением договорились об увеличении числа сотрудников в сменах на Весело-Вознесенском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском пунктах пропуска, а также о минимизации процедурных мероприятий по досмотру транспорта", - написал он.

Глава региона добавил, что на аварийно-опасных участках трасс М-4 "Дон" и А-260 выставлены дополнительные посты ДПС, усилен состав ГИБДД.

Он добавил, что на А-260 развернут пункт временного размещения.

"Для транзита в Ростовской области организована работа двух перехватывающих парковок. На одной, в районе села Самбек на трассе А-260, развернут пункт временного размещения, там оборудуются временные помещения для регистрации транспортных средств, отдыха водителей и пассажиров, питания людей, хранения имущества", - написал глава региона.

По его словам, для нормализации обстановки было ограничено проведение ремонта дорог по маршрутам транспортного коридора "Таганрог - Джанкой", информация об альтернативном маршруте размещена на табло на трассе М-4 "Дон" и региональных автодорогах. Также совместно с Минтрансом Донецкой Народной Республики разработан алгоритм прохождения автоколонн, которые следуют из Крыма через Ростовскую область.