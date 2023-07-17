Более 700 предпенсионеров Подмосковья прошли переобучение на новую профессию

В числе популярных направлений по переобучению кадровые службы, бухгалтерия, педагогика и программирование

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Жители Московской области старше 50 лет могут принять участие в переобучении на новую профессию, такой мерой с начала года воспользовались более 700 человек. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

"Более 700 жителей Подмосковья в возрасте старше 50 лет прошли переобучение на новую профессию. В числе популярных направлений по переобучению по-прежнему кадровые службы, бухгалтерия, педагогика и программирование", - привели в тексте слова министра социального развития региона Людмилы Болатаевой.

В пресс-службе добавили, что еще около 600 предпенсионеров обучаются в настоящий момент.

Отмечается, что пройти профессиональное обучение могут жители в возрасте 50 лет и старше в рамках федерального проекта "Содействие занятости" национального проекта "Демография". Узнать больше информации, а также записаться на программу переобучения можно на портале "Работа России".