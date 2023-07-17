Для выезжающих из Крыма водителей ввели упрощенный режим

Как уточнили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по республике, КПП на севере полуострова работают штатно

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме, для водителей, выезжающих с полуострова, ввели упрощенный порядок пропуска. Об этом сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

"Все автомобильные пункты пропуска на севере Крыма работают в штатном режиме. Сбои и приостановка работы не допущены. Введен упрощенный порядок пропуска транспортных средств, следующих на выезд с территории Крымского полуострова, использующих так называемый сухопутный коридор в качестве альтернативного маршрута", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что очередей из транспортных средств и пешеходов, следующих на выезд с территории полуострова в сторону Херсонской области, нет. Время ожидания на пунктах пропуска на въезде в Крым не превышает 15-20 минут, для ускорения процедуры осмотра применяется реверсивное движение.

Для граждан, пересекающих границу в пешем порядке, рекомендуются пункты пропуска "Армянск" и "Джанкой", для легкового транспорта - пункт пропуска "Джанкой", как альтернативный - "Армянск", а для грузовых транспортных средств - пункт пропуска "Перекоп".