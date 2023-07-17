В Кузбассе создадут единый онлайн-реестр детских игровых и спортивных площадок

В пресс-службе правительства области отметили, что на базе платформы также будет проводиться онлайн-голосование за предполагаемые места размещения новых объектов

КЕМЕРОВО, 17 июля. /ТАСС/. Онлайн-реестр игровых и спортивных площадок создадут в Кемеровской области, в него внесут все действующие уличные комплексы для детей. Об этом рассказал губернатор региона Сергей Цивилев, сообщает в понедельник пресс-служба правительства области.

"Для нас важной задачей является создание безопасных условий для развития детей. Поэтому мы специально делаем этот ресурс доступным для всех, чтобы родители и неравнодушные жители региона оперативно сигнализировали о выявленных недочетах на площадках, предназначенных для досуга детей. Это будет действенный механизм - в том числе народного контроля, заставляющий муниципалитеты и управляющие компании содержать игровые и спортплощадки в надлежащем состоянии", - сказал Цивилев.

Как проинформировали в пресс-службе, на онлайн-платформе соберут документы об эксплуатации и другие необходимые данные обо всех детских площадках по муниципалитетам с указанием их адресов. Электронный ресурс будет доступен как для специалистов в данной области, так и для жителей региона, которые смогут предложить места для организации новых площадок и сообщить о недочетах, выявленных на них.

Также в пресс-службе отметили, что эта программа будет использоваться органами надзора для внутренних отчетов. В частности, будет доступна история проверок и их результатов, что позволит специалистам оперативно реагировать на обращения по конкретной детской площадке, вести учет выявленных нарушений и принятых к исправлению мер.

Кроме того, на базе платформы будет проводиться онлайн-голосование за предполагаемые места размещения новых детских игровых и спортивных площадок, представленные органами местного самоуправления, добавили в пресс-службе.