17 июля, 13:12,
обновлено 17 июля, 13:32
Атака на Крымский мост

Хуснуллин заявил, что решение о запуске машин по Крымскому мосту примут через пару часов

© Елена Задворная/ ТАСС

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что группа проектировщиков приступила к разработке технологических схем ремонта моста

ТАМАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Группа проектировщиков приступила к разработке технологических схем ремонта Крымского моста после его повреждения. Решение о запуске машин по мосту могут принят через несколько часов, сообщил журналистам в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

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"Сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта. Сейчас обсуждаем, можно ли запустить машины. Еще пару часов, и будет решение. Плюс заканчивают водолазы обследование дна", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что лично осмотрел место повреждения моста. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
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