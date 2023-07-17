Хуснуллин заявил, что решение о запуске машин по Крымскому мосту примут через пару часов

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что группа проектировщиков приступила к разработке технологических схем ремонта моста

ТАМАНЬ, 17 июля. /ТАСС/. Группа проектировщиков приступила к разработке технологических схем ремонта Крымского моста после его повреждения. Решение о запуске машин по мосту могут принят через несколько часов, сообщил журналистам в понедельник вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Сейчас проектировщики и строители отрабатывают технологические схемы ремонта. Сейчас обсуждаем, можно ли запустить машины. Еще пару часов, и будет решение. Плюс заканчивают водолазы обследование дна", - сказал Хуснуллин.

Вице-премьер подчеркнул, что лично осмотрел место повреждения моста.