В ДНР сообщили о круглосуточном обеспечении безопасности на дорогах после ЧП в Крыму

Председатель правительства ДНР Евгений Солнцев отметил, что для этого задействовали все необходимые службы

ДОНЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Безопасность на дорогах, связывающих Крым с ДНР, после теракта на Крымском мосту будет обеспечиваться круглосуточно, задействованы все необходимые службы. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства ДНР Евгений Солнцев.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал, что проезд по сухопутному коридору на территории ДНР, который связывает республику с Крымом, будет круглосуточным после теракта на Крымском мосту, временно не действует комендантский час. Также на транспортных маршрутах будут усилены меры безопасности.

"В свою очередь поручил министру транспорта Владимиру Тужилину незамедлительно выехать в районы пунктов пропуска и оперативно докладывать обстановку. Главная задача - обеспечить бесперебойное движение грузов и пассажиров в обоих направлениях. Всем, кто сейчас находится в пути следования, хочу сказать: уважаемые граждане, не волнуйтесь! Все службы, от которых зависит ваша безопасность, работают в режиме 24 на 7", - написал Солнцев.