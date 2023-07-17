Гутерриш: к 2030 году на пороге крайней бедности будут оставаться 600 млн человек

По словам генсека ООН, прогресс реализации половины Целей устойчивого развития "слабый и недостаточный"

ООН, 17 июля. /ТАСС/. Около 600 млн человек в мире все еще будут оставаться на пороге крайней бедности к 2030 году. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем выступлении на форуме Целей устойчивого развития (ЦУР).

"Почти 600 млн человек по-прежнему будут находиться на пороге крайней бедности к 2030 году", - отметил он.

Глава всемирной организации указал, что прогресс реализации половины Целей устойчивого развития "слабый и недостаточный", а число голодающих вернулось к уровню 2005 года.

Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года была принята членами ООН в 2015 году. Она содержит несколько целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей определяется несколькими показателями, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.