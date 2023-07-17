Роспотребнадзор сообщил об отсутствии в РФ случаев неизвестной болезни из Египта

В ведомстве отметили наличие заболеваний лихорадкой денге в России

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Неизвестное заболевание, случаи которого фиксировались в Египте, в России нет. Вместе с тем в РФ периодически встречается лихорадка денге, симптомы которой отмечаются у заболевших в Египте, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Неизвестной египетской болезни в России нет, а вот лихорадка денге, симптомы которой отмечаются у заболевших в Египте, периодически встречается. Так, в прошлом году у нас в стране было выявлено 29 случаев. Все - среди граждан, прилетевших из южных стран. При этом чаще всего денге привозят из Таиланда, Вьетнама и Индонезии. Из Египта - несколько реже", - говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что до 2019 года отмечалась тенденция к росту числа завозных случаев лихорадки денге. С 2020 года количество заболевших снижается.

Ранее в ведомстве заявили об усилении санитарно-карантинного контроля рейсов из Египта, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр".