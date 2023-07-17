Время в дороге по альтернативному сухопутному маршруту в Крым составит 5-6 часов

Протяженность маршрута от КПП в Ростовской области до КПП "Джанкой" составляет около 400 км

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники Госавтоинспекции помогают водителям на всем пути альтернативного сухопутного маршрута в Крым и обратно, разъясняя, что его протяженность от КПП в Ростовской области до КПП "Джанкой" составляет около 400 км, проехать его можно за 5-6 часов. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В связи с закрытием движения по Крымскому мосту доступно передвижение по альтернативному автодорожному маршруту по новым регионам. Водителям легкового транспорта рекомендуют следовать по автодороге Р-280 "Новороссия", проходящей по маршруту Таганрог (Ростовская область) - Мариуполь - Мелитополь - Джанкой (Крым).

"Сотрудники Госавтоинспекции разъясняют участникам дорожного движения, что общая протяженность маршрута от КПП Ростовской области до КПП "Джанкой" составляет около 400 км, весь маршрут можно проехать за 5-6 часов", - сказала Волк. Для проезда по альтернативному маршруту при себе необходимо иметь паспорта для взрослых, свидетельства о рождении детей и документы на автомобиль.

По словам Волк, информация о закрытии движения по Крымскому мосту и необходимости выбора альтернативных маршрутов размещена на электронных табло, которые установлены вдоль улично-дорожной сети. Также автоинспекторы объясняют водителям ситуацию при помощи специальных громкоговорящих устройств.

"В Краснодарском крае и Республике Крым организованы накопительные парковки для легкового автотранспорта, которые обеспечены всем необходимым: организован подвоз бутилированной воды, при необходимости - горячее питание", - добавила представитель ведомства. На местах дежурят сотрудники Госавтоинспекции, медики и спасатели. Личный состав Госавтоинспекции Краснодарского края, Крыма, ДНР, Запорожской и Херсонской областей ориентирован на оказание помощи участникам дорожного движения, следующим в Крым и в обратном направлении, подчеркнула представитель ведомства.