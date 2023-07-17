В Центральной России ожидаются дожди, грозы и порывистый ветер

При этом в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 25-30 градусов

ТАСС, 17 июля. Синоптики прогнозируют грозы, усилении ветра до 17 м/с, кратковременные дожди и ливни в ряде регионов Центрального федерального округа (ЦФО) 18 июля, в том числе в Белгородском, Брянском, Воронежском, Липецком, Рязанском, Тульском регионах. При этом в дневные часы воздух будет прогреваться до плюс 25-30 градусов, сообщается на сайтах региональных управлений МЧС и местных Гидрометцентров.

Ветер с порывами до 17 м/с, дожди, местами ливни с грозами, по данным синоптиков, 18 июля ожидаются в Белгородской, Брянской, Владимирской, Орловской, Рязанской, Смоленской, Курской, Тверской, Тульской областях. "18 июля ожидаются кратковременные дожди, грозы, а в отдельных районах - ливни и град. Ветер будет 8-13 м/с, а при грозах местами порывы до 17 м/с, температура достигнет 25-30 градусов", - говорится в сообщении на сайте управления МЧС по Орловской области.

Ливни с грозами прогнозируются 18 июля в Воронежской, Липецкой областях, но порывы ветра будут менее значительными - до 10-13 м/с. "Завтра около 18 часов ожидаем приход циклона с запада, будут кратковременные дожди, грозы, местами ливни, порывистый ветер 8-13 м/с, ночью - плюс 14-19 градусов, а днем, когда циклон пройдет и за ним поступит прохладный воздух, будет плюс 21-26 градусов. Циклон к утру должен закончиться, но еще может быть на востоке области", - рассказала ТАСС ведущий синоптик гидрометцентра по Воронежской области Галина Губинская.

Кратковременные дожди различной интенсивности возможны также в Ивановской, Калужской, Костромской, Тамбовской, Ярославской областях. "Днем местами кратковременный дождь. Ветер переменный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью - плюс 11-16 градусов, днем - плюс 24-29 градусов", - сообщается на сайте управления МЧС по Костромской области.