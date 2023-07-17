Липецкие специалисты готовят к передаче Мариуполю девять восстановленных объектов

По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, речь идет, в частности, про детский сад и пять многоэтажных жилых домов

ЛИПЕЦК, 17 июля. /ТАСС/. Специалисты из Липецкой области в ближайшее время передадут в эксплуатацию городу девять восстановленных объектов в Мариуполе. Об этом сообщил в понедельник журналистам губернатор области Игорь Артамонов, заслушавший доклад своего заместителя о рабочей поездке в ДНР.

"В Мариуполе уже отремонтировали 24 объекта, 15 из них, в том числе школа и технический лицей, уже переданы городу, еще девять готовятся к передаче", - сказал Артамонов. По его словам, речь идет, в частности, про детский сад и пять многоэтажных жилых домов. Три из последних были сильно повреждены во время обстрелов, здесь выбиты окна и частично разрушены крыша и перекрытия. "Под руководством регионального Фонда капремонта специалисты выполняют усиление строительных конструкций, поврежденных в ходе боевых действий, монтируют новые стеклопакеты и инженерные системы", - заметил Артамонов.

Он также отметил, что регион продолжает помогать и подшефному Володарскому району ДНР, где ведутся работы во всех запланированных к ремонту учреждениях, а также инженерных коммуникациях. "Особое внимание уделяется подготовке школ к новому учебному году: в главном корпусе одного из общеобразовательных заведений липецкие строители смонтировали новые крышу и системы теплоснабжения, сейчас ведут отделочные работы внутри здания", - продолжил Артамонов. В двух других учреждениях, по его данным, также меняют кровлю и обновляют системы теплоснабжения. Все работы, заметил губернатор, планируют завершить до 1 сентября.

"Восстановление жилищного фонда и социальных объектов - первоочередная задача, наши специалисты сделают все необходимое, чтобы создать нормальные условия для мирной жизни населения", - заключил Артамонов.