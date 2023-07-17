Spiegel: в Германии могут оштрафовать Telegram за нарушение законодательства

По данным журнала, речь идет об отказе руководства мессенджера предоставить компетентным органам ФРГ учетные данные подозрительных пользователей

БЕРЛИН, 17 июля. /ТАСС/. Министерство внутренних дел Германии рассматривает возможность наложения штрафов на мессенджер Telegram за отказ ее оператора предоставить компетентным органам учетные данные подозрительных пользователей, как того требует действующее законодательство. Об этом в понедельник сообщил журнал Der Spiegel.

"Неприемлемо, что Telegram продолжает отказываться предоставлять учетные данные, несмотря на наши интенсивные усилия", - заявила журналу представитель МВД ФРГ. "Поэтому мы внимательно изучаем дальнейшие шаги в отношении Telegram в рамках наших национальных правовых возможностей", - подчеркнула она. "На европейском уровне мы также рассмотрим деятельность Telegram и возможные правоприменительные меры в случае нарушения обязательств", - говорится в заявлении.

Ранее газета Die Welt сообщила, что Telegram оставляет без ответа запросы Федерального ведомства по охране Конституции ФРГ и Федерального ведомства по уголовным делам (БКА) по поводу подозрительных пользователей. "Мессенджер не передавал никаких данных пользователей за долгое время", - цитирует издание БКА.