В Подмосковье более 21 тыс. человек стали участниками акции "Ночь в парке"

Самыми популярными парками по посещаемости мероприятия стали парк "Скитские пруды" в Сергиево-Посадском городском округе, городской парк культуры и отдыха имени В. Талалихина в городском округе Подольск и центральный парк в Ленинском городском округе

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Акция "Ночь в парке" прошла в Московской области в минувшую субботу, ее участниками стали более 21 тыс. жителей и гостей региона. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Подмосковья.

"В подмосковных парках 15 июля прошел первый день акции "Ночь в парке", который посетили свыше 21 тыс. человек. Самыми популярными парками по посещаемости мероприятия стали: парк "Скитские пруды" в Сергиево-Посадском городском округе - почти 5 тыс. человек, городской парк культуры и отдыха имени В. Талалихина в городском округе Подольск - почти 3 тыс. человек, центральный парк в Ленинском городском округе - почти 1,5 тыс. человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для гостей подготовили ночные забеги и квесты. В том числе в парках организовали музыкальные зоны отдыха, пижамные вечеринки, творческие посиделки и пикники. Также на мероприятии работали ярмарки с книгами, посудой, украшениями, виниловыми пластинками, цветами, проходили фотовыставки, театральные променады и шоу живых скульптур.

"Мероприятие продолжится в ближайшие выходные. Например, в парке "Дулевский" Орехово-Зуевского городского округа пройдет выставка ретромобилей, а в парке имени Олега Степанова городского округа Серпухов состоится концерт с участием местных музыкантов и солистов. В парке культуры и отдыха "Сестрорецкий" городского округа Клин состоятся занятия по латино-американским танцам, а в Солнечногорске можно будет посетить мастер-классы по йоге, гимнастике и правильному питанию", - добавили в пресс-службе.