17 июля, 14:15
Атака на Крымский мост

Отставание поездов от графика после ЧП на Крымском мосту составило до пяти часов

По данным железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс", при прибытии поезда на конечную станцию отставание от графика может сократиться

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Отставание движения поездов от графика после ЧП на Крымском мосту составляет от одного до пяти часов, сообщили в понедельник в Telegram-канале железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс".

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В компании подчеркнули, что при прибытии поезда на конечную станцию отставание от графика может сократиться.

Среди отстающих от графика более чем на три часа поездов в Крым - №396 "Волгоград - Симферополь", №174 "Москва - Евпатория", № 99 "Ростов - Симферополь", №177"Москва - Симферополь", №028 "Москва - Симферополь", №179 "Санкт-Петербург - Евпатория". Поезда №184 "Мурманск-Севастополь" и №175 "Москва - Симферополь" следуют с опозданием на два и один час соответственно. Из Крыма с отставанием более чем на три часа идут №178 "Симферополь - Москва", №092 "Севастополь - Москва", №176 "Симферополь - Москва", №183 "Севастополь-Мурманск". 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
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