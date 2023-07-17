Выпускники ИТМО первыми в России получат NFT-дипломы от "ВКонтакте"

В университете отметили, что такой тип диплома содержит все необходимые потенциальному работодателю данные о выпускнике

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Выпускники ИТМО первые в России получат уникальные NFT-дипломы от "ВКонтакте", с помощью которых можно будет верифицировать свое высшее образование и освоенные навыки. Об этом журналистам в понедельник сообщили в пресс-службе ИТМО.

"Выпускники ИТМО 2023 года первые в России вместе с цифровыми дипломами получат уникальные токены в социальной сети "ВКонтакте". С помощью NFT они смогут верифицировать свое высшее образование и освоенные навыки. Также в будущем NFT-дипломы можно будет подкреплять к резюме в сервисах для поиска работы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что такой тип диплома содержит все необходимые потенциальному работодателю данные о выпускнике - в том числе год выпуска, название образовательной программы и тему выпускной работы. Токен хранится в криптокошельке пользователя, его можно установить в личном профиле социальной сети. Верификация работает на технологии Soulbound-токенов - это особый вид NFT, который выпускается в единственном экземпляре и навсегда привязываются к конкретному блокчейн-адресу - соответственно его нельзя передать, продать или подделать, а доступ к нему имеет только владелец. На сегодняшний день держатели NFT-дипломов могут делиться токенами в постах и историях, пересылать их в чатах и даже ставить на аватарку.

Также, по информации пресс-службы, в ближайшем будущем технологию интегрируют в сервисы для поиска работы. Кроме того, с помощью нее можно будет подтверждать прохождение курсов или, например, личные и профессиональные достижения.

"В 2022 году ИТМО первым стал выдавать цифровые дипломы, которые отображают не только учебные заслуги, но и ключевые результаты стажировок и грантов, победы на конференциях, научные статьи, а также приобретенные soft skills и профессиональные навыки. Сначала эта опция была доступна только для лучших выпускников, теперь - абсолютно для всех. В этом году кроме цифровых дипломов наши выпускники получили еще одно преимущество - NFT в соцсети "ВКонтакте", которые будут дополнительным подтверждением уровня подготовки специалиста. Все это, несомненно, выделяет их при трудоустройстве - работодатели могут оценить не только цвет "корочки", но и реальные достижения потенциального сотрудника", - приводит пресс-служба слова первого проректора ИТМО Дарьи Козловой.