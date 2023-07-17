В поселке Краснооктябрьский Курской области намерены снести обстрелянную ВСУ многоэтажку

Жильцам рекомендовали решить вопрос с должным оформлением документов, чтобы получить компенсацию

ТАСС, 17 июля. Многоквартирный дом в поселке Краснооктябрьский Курской области, который 5 июля подвергся обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины, подлежит сносу, жителям выплатят компенсацию. Об этом в понедельник в ходе оперативного совещания сообщил замгубернатора региона Алексей Дедов.

"Специалистами Гражданпроекта проведено обследование данного дома, по результатам которого данный дом будет признан аварийным и подлежащим сносу", - сказал Дедов.

По его словам, встречу провели с жильцами дома, им рекомендовали решить вопрос с должным оформлением документов, чтобы получить компенсацию. Дедов добавил, что с учетом повреждений, полученных во время последних обстрелов за последнее время, в регионе планируют восстановить 18 частных домов, в том числе в Хомутовском и Глушковском районах.

Губернатор региона Роман Старовойт 5 июля сообщал, что в поселке Краснооктябрьский Глушковского района в результате обстрела со стороны ВСУ произошел пожар в многоквартирном доме. Кроме этого, была повреждена газовая труба, электроподстанция, хозяйственные постройки и гараж. Возгорание оперативно ликвидировали, никто не пострадал.