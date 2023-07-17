Гаглоев выразил соболезнование Аксенову в связи с терактом на Крымском мосту

Глава Крыма, в свою очередь, выразил признательность президенту Южной Осетии за поддержку, отметив, что "в такие сложные времена очень важна поддержка единомышленников"

ЦХИНВАЛ, 17 июля. /ТАСС/. Президент Южной Осетии Алан Гаглоев во время телефонного разговора выразил соболезнования главе Республики Крым Сергею Аксенову в связи с терактом на Крымском мосту, который произошел минувшей ночью, сообщила в понедельник пресс-служба главы закавказской республики.

"Сергей Валерьевич, с чувством глубокого переживания воспринял известие о трагической гибели невинных людей, ставших жертвами теракта, совершенного спецслужбами Украины. От себя лично и от имени народа Южной Осетии выражаю глубокие соболезнования вам, Сергей Валерьевич, и родственникам погибших. Уверен, ваша поддержка и забота о девочке, оставшейся сиротой в результате теракта, как и помощь врачей, ускорят ее выздоровление. Уверен, что Россия в скором времени одержит окончательную победу над нацизмом "киевского режима" и вернет стабильность на территорию постсоветского пространства", - сказал Гаглоев в разговоре с Аксеновым.

В свою очередь, глава Крыма выразил президенту Южной Осетии слова признательности за поддержку. Он отметил, что "в такие сложные времена очень важна поддержка друзей, единомышленников".