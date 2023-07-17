Минобрнауки начало онлайн-прием заявлений на присвоение ученых званий профессора и доцента

Теперь вузы и научные организации смогут оформить все документы в электронном виде и передать их в Минобрнауки России через портал "Госуслуги", сообщили в пресс-службе ведомства

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минобрнауки РФ упростило процедуру подачи заявления заявления на присвоение ученых званий профессора и доцента онлайн. Как сообщили в понедельник в пресс-службе ведомства, теперь вузы и научные организации могут оформить все документы в электронном виде и переслать их в Минобрнауки через портал "Госуслуги".

"Упрощена процедура подачи заявления на получение государственной услуги по присвоению ученых званий профессора и доцента. Теперь вузы и научные организации смогут оформить все документы в электронном виде и передать их в Минобрнауки России через портал "Госуслуги". При этом процесс рассмотрения заявлений будет проходить с такой же тщательностью, как и при подаче на бумажном носителе. Возможность подать заявление в электронном виде - важный шаг по развитию клиентоцентричного подхода Минобрнауки России", - отметили в пресс-службе.

Новая упрощенная процедура стала возможной благодаря проводимому с 1 августа 2021 года по 31 декабря 2024 года эксперименту по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности. Первые документы в экспериментальном порядке уже поступили на рассмотрение в Минобрнауки через портал "Госуслуги". По результатам их рассмотрения пресс-служба отмечает, что количество обязательных документов сократилось до 85%. Срок предоставления услуги сокращен с 6 до 5 месяцев.

Кроме того, больше не требуется заполнение карточки аттестационного дела в федеральной информационной системе государственной научной аттестации (ФИС ГНА). А для удобства пользователей предусмотрены обязательные для заполнения поля и прикрепляемые к заявлению документы. По желанию возможно прикрепление дополнительных документов.

У заявителей, которыми выступают вуз или научная организация, остается и возможность подать заявление на получение госуслуги по присвоению ученых званий профессора и доцента в традиционной форме. Они могут заполнить форму в ФИС ГНА и направить аттестационное дело на бумажном носителе.