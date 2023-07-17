Почти все вечерние поезда из Крыма отправляются по расписанию

По данным оператора железнодорожных перевозок "Гранд сервис экспресс", один поезд отправится с опозданием в связи с поздним прибытием состава в Евпаторию

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Почти все вечерние поезда отправляются из Крыма согласно расписанию, говорится в сообщении оператора железнодорожных перевозок "Гранд сервис экспресс".

"Все вечерние поезда из Крыма сегодня отправляются по расписанию, кроме одного поезда. Поезд №179/180 "Евпатория - Санкт-Петербург" отправится с опозданием в связи с поздним прибытием состава в Евпаторию", - отмечается в сообщении.

Часть поездов уже прибыла в Крым. На текущий момент задерживаются составы № 184 "Мурманск - Севастополь" с прицепной группой "Архангельск/Обозерская - Севастополь"; № 175"Москва - Симферополь". Поезда № 160 "Москва - Симферополь" и № 164 "Москва - Феодосия" с отправлением 16 июля следуют по графику.

Из Крыма с опозданием следуют поезда № 178 "Симферополь - Москва"; № 092 "Севастополь - Москва"; № 176 "Симферополь - Москва"; № 183 "Севастополь - Мурманск" с прицепной группой "Севастополь - Архангельск/Обозерская".