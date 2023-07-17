Кравцов считает, что санкции не мешают успешному развитию российской системы образования

Министр просвещения РФ отметил, что подтверждением правильности выбранного суверенного пути являются победы наших школьников на международных олимпиадах

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Западные санкции не мешают российской системе образования успешно развиваться и следовать своим уникальным курсом, сообщил журналистам министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

"В очередной раз представители Запада прикрываются детьми и под надуманными предлогами, не имеющими ничего общего с действительностью, вводят санкции. Это нисколько не мешает отечественной системе образования следовать своим уникальным курсом и развиваться успешно, не взирая на давление извне", - сказал он.

По словам министра, подтверждением правильности выбранного суверенного пути являются победы наших школьников на международных олимпиадах. Он напомнил, что на прошедшей международной олимпиаде по физике российские школьники завоевали пять золотых медалей.

Ранее Великобритания ввела новые санкции в отношении 13 граждан России, включая Кравцова, а также против международного детского центра "Артек" в Крыму. Кравцов в свою очередь пригласил западных функционеров посетить "Артек", "и воочию убедиться, как ребята здесь в современных условиях прекрасно отдыхают, получают яркие впечатления и новые знания, общаются со своими сверстниками".

Кравцов отметил, что за последние девять лет была улучшена инфраструктура центра, созданы новые пространства. "Артек" вернул свои лучшие традиции и по праву является одним из ведущих мировых центров отдыха, воспитания и единения детей", - добавил министр.