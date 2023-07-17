В Коми жители еще 13 селений получат высокоскоростной интернет

В программе принимают участие населенные пункты с численностью населения до 500 человек

СЫКТЫВКАР, 17 июля. /ТАСС/. Жители 13 малых населенных пунктов в 10 муниципалитетах Республики Коми, около 3 тыс. человек, получат в 2023 году доступ к мобильной связи и высокоскоростному интернету по федеральной программе "Устранение цифрового неравенства", сообщил в понедельник глава республики Владимир Уйба.

"Строительство базовых станций в населенных пунктах, за которые жители отдали свои голоса в 2022 году, продолжается. Все 13 станций будут подключены в установленный срок - до конца года за счет федерального бюджета по договору с ПАО "Ростелеком", - сообщил глава региона в видеообращении, оно размещено в его Telegram-канале.

В программе участвуют населенные пункты с численностью жителей от 100 до 500 человек. Они проходят отбор путем народного голосования, которое ежегодно организует Минцифры России. С 17 июля стартовало голосование за те населенные пункты, которые получат доступ к интернету и мобильной связи в 2024 году. Голосование проходит на портале госуслуг до 13 августа включительно. Также можно проголосовать, отправив заявление по почте, их принимают до 10 сентября.

Ранее глава региона сообщал об обеспечении связью и интернетом около 5 тыс. человек в 21 малочисленном населенном пункте в 2021-2022 годах.