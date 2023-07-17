В Алёшкинском округе после прорыва Каховской ГЭС осталось не более 30% жителей

По словам сенатора от региона Константина Басюка, остающиеся в зоне подтопления жители обеспечены как технической, так и питьевой бутилированной водой

ГЕНИЧЕСК, 17 июля. /ТАСС/. Не более 30% жителей, или 15-18 тыс. человек, остаются на территории Алешкинского округа Херсонской области после прорыва дамбы Каховской ГЭС. Об этом сообщил в понедельник в своем Telegram-канале сенатор от региона Константин Басюк.

"На сегодня с потопом справились, но остаются несколько затопленных объектов в районе городского микрорайона Куландра. По оценкам руководства [городского] округа, остались на его территории не более 30% - это около 15-18 тыс. человек. Остальные выехали в другие субъекты РФ или же находятся в пунктах временного размещения (ПВР)", - написал Басюк.

Он отметил, что "по дороге из Алёшек в Голую Пристань увидел сотни разрушенных домов и затопленных сельхозугодий". "Во многих местах еще стоят целые озера. Откачивают воду мощными насосами. Завершают работы по осушению и подключению объектов энергетики, запитывать дома. Восстановлена прямая дорога между Алёшками и Голой Пристанью", - добавил Басюк.

Остающиеся в зоне подтопления жители обеспечены как технической, так и питьевой бутилированной водой. "Несмотря на постоянные обстрелы, работает больница, несколько аптек и рынок. Среди основных проблем названа нехватка людей для коммунальных служб: ремонт электросетей, уборка улиц, водители", - написал он.