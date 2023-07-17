Легковые автомобили начали переправляться на пароме через Керченский пролив

Машины пропускают на переправу после тщательного досмотра

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Первый паром с легковым транспортом на борту отправился в сторону Краснодарского края через Керченский пролив, машины пропускают на переправу после тщательного досмотра, передает корреспондент ТАСС с площадки-накопителя у Керченской паромной переправы.

Около 200 легковых автомобилей на вечер понедельника скопилось в ожидании погрузки на паромы через Керченский пролив со стороны полуострова. Сейчас их количество на площадке-накопителе в Керчи начало уменьшаться. Как сообщил гендиректор "Крымские морские порты" Николай Зеленкевич, паромная переправа будет работать "по загрузке".

На площадке организовано питание, волонтеры подвозят бутилированную воду, организованы дополнительные туалеты, стоят бочки с технической водой.

В настоящее время на переправе задействованы три парома, по словам представителя порта, они способны за день перевезти 600-700 транспортных средств. Переправа для пассажиров и транспорта бесплатная.

Ранее сообщалось, что паромная переправа, остановленная накануне, возобновила работу. Предполагается, что с ее помощью преодолеть Керченский пролив смогут не только грузовые, но и легковые автомобили, пока перекрыт Крымский мост. Однако со стороны Керчи попасть на паром можно только по талонам.