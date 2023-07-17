В Подмосковье с начала года отловили более 6 тыс. собак без владельцев

За счет проведенных мероприятий у стерилизованных животных снижается гормональный фон и они становятся более спокойными

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Свыше 6 тыс. животных без владельцев отловили для стерилизации и вакцинации в Московской области с начала текущего года, сообщила в понедельник пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия региона.

"В этом году в Подмосковье отловлено более 6 тыс. животных. Отлов проходит безопасно для животного, специалисты максимально стараются снизить уровень стресса для собаки. За счет проведенных мероприятий у стерилизованных животных снижается гормональный фон и они становятся более спокойными", - привели в тексте слова зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова.

В пресс-службе рассказали, что для отлова собак органы местного самоуправления заключают контракты со специализированными организациями. Животных привозят в приют, где после карантина обрабатывают от экто- и эндопаразитов, вакцинируют, стерилизуют и чипируют. На ухо ставят пластиковую бирку, которая показывает, что животные прошли через программу ОСВВ - отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение в прежнюю среду обитания.