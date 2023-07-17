17 июля, 15:04

Минюст внес в перечень нежелательных организаций Novaja Gazeta - Europe

Организацию создали журналисты "Новой газеты" весной 2022 года

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минюст РФ внес Novaja Gazeta - Europe [создана журналистами "Новой газеты" весной 2022 года] в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации. Об этом в понедельник сообщается на сайте ведомства.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включена иностранная неправительственная организация BDR Novaja Gazeta-Europe (Латвийская Республика)", - говорится в сообщении.

В конце июня Генеральная прокуратура России признала ее нежелательной в РФ.

В новость внесена правка (18:50 мск) - передается с исправлением в заголовке и первом абзаце, верно - в перечень нежелательных организаций. 

Теги:
ЛатвияРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация