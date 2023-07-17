В Башкирии лишенного статуса регоператора заменили другим

ООО "Дюртюлимелиоводстрой" было лишено статуса с 17 июля

УФА, 17 июля. /ТАСС/. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) "Эко-Сити" будет работать в зоне №2, вместо потерявшего этот статус ООО "Дюртюлимелиоводстрой". Об этом в Telegram-канале сообщил министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.

"Статус регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в зоне деятельности №2 получило общество с ограниченной ответственностью РО "Эко-Сити". С ним сегодня подписали соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на срок не более 1 года", - написал Фазылов.

ООО "Дюртюлимелиоводстрой" было лишено статуса регионального оператора с 17 июля приказом Минэкологии Башкирии.

По распоряжению главы Башкирии на территории городов Агидель и Нефтекамск, а также Краснокамского, Татышлинского и Янаульского районов республики введен режим ЧС из-за прекращения вывоза твердых коммунальных отходов и ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки.

"Эко-Сити" отвечает за обращение с ТКО в зоне № 3 Республики Башкортостан площадью 70 тыс. кв. км. Территория охватывает 22 муниципальных образования, куда входят города Стерлитамак, Салават, Сибай, Кумертау и 18 районов.