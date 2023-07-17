В Крыму на подъезде к Керченской переправе образовалась пробка

Автомобили ждут пропуска на площадку-накопитель

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Пробка более 2 км из легковых машин образовалась на подъезде к Керченской переправе со стороны Крыма. Автомобили ждут пропуска на площадку-накопитель, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Первый паром с легковым транспортом на борту отправился около 17:30 мск в сторону Краснодарского края через Керченский пролив, машины на переправу пропускают после тщательного досмотра.

В очереди перед пунктом пропуска на площадку-накопитель стоят не менее 100 машин. По словам одного из водителей, он ожидает проезда более 1,5 часов, он возвращается в Краснодарский край с отдыха. Как сообщил ТАСС другой водитель, Максим из Краснодара, он с семьей стоит в очереди более двух часов. На самой площадке-накопителе организовано питание, волонтеры подвозят бутилированную воду, организованы дополнительные туалеты, стоят бочки с технической водой.

Сейчас количество легковых автомобилей на площадке-накопителе в Керчи, начало уменьшаться. Как сообщил гендиректор "Крымские морские порты" Николай Зеленкевич, паромная переправа будет работать "по загрузке". В настоящее время на переправе задействованы три парома, по словам представителя порта, они способны за день перевезти 600-700 транспортных средств. Переправа для пассажиров и транспорта бесплатная.

Новые регионы

Число машин, следующих по сухопутному коридору из Крыма через новые регионы, заметно увеличилось после теракта на Крымском мосту. Как передают корреспонденты ТАСС, в течение дня на трассе местами образуются заторы.

Сейчас по трассе, идущей от пункта пропуска "Джанкой" вдоль побережья Азовского моря к административной границе Ростовской области, двигается большое количество грузовиков. Кроме того, стало заметно больше легковых автомобилей.

В местах, где идут дорожные работы, водители могут простоять в заторе до часа, при этом время досмотра на пункте пропуска "Джанкой" не превышает 20 минут. Представители перевозчиков рассказали ТАСС о затруднениях при выезде из Крыма, а также увеличении размера пробок на въездах в Донецкую и Луганскую народные республики.

В Минтрансе Херсонской области заверили, что "сухопутный маршрут готов принять весь поток". В местах скопления автомобилей в регионе дежурят бригады скорой, рассказал ТАСС и.о. министра здравоохранения области Артыш Сат. "При необходимости граждан будут эвакуировать и госпитализировать в приемное отделение Генической центральной городской больницы до дальнейших распоряжений Министерства здравоохранения Херсонской области или военно-гражданской администрации. Ситуация находится под моим личным контролем", - заверил Сат.