История тюменской нефти: коренные малочисленные народы Севера

Как коренные жители относятся к нефтяникам, какую роль нефтяные компании играют в жизни народов Севера и как обеспечивается межнациональное согласие в регионе

​​​​​​​В группу коренных малочисленных народов Севера (КМНС) входят несколько десятков народов, многие из которых сохраняют традиционный образ жизни. О том, как складывались их взаимоотношения с представителями нефтяного бизнеса, - в материале ТАСС.

"Здесь нет причин для конфликтов"

Тюменская область входит в число лидеров по Уральскому федеральному округу и по России в целом с точки зрения реализации национальной политики. Это отметил в июне 2023 года по итогам совещания в Тюмени замглавы администрации Президента России Магомедсалам Магомедов. "Тюменская область входит в число лидеров не только по Уральскому федеральному округу, но и у нее одни из лучших показателей и результаты в стране в целом. Здесь нет причин для конфликтов, для межнациональной напряженности, межконфессиональных противоречий. Но это не повод, чтобы успокаиваться. В сложных условиях нам нужно усиливать работу, потому что государственная национальная политика, межнациональный мир и согласие обязательно требуют ежедневного участия и работы всех органов госвласти, местного самоуправления, общественных структур, институтов гражданского общества", - подчеркнул он.

© Анатолий Грахов, ТАСС

Начиная с момента административного становления Тюменской области в составе РСФСР, все решения по развитию коренных малочисленных народов Севера на ее огромной территории принимались в Тюмени - едином центре принятия решений в Западной Сибири.

Губернатор Александр Моор отмечает, что в Тюменской области в мире и согласии проживают представители более 150 национальностей. А социологические исследования показывают, что практически 90% жителей региона положительно оценивают состояние межнациональных отношений.

Но путь к этому результату через десятилетия разработки черного золота был непростым.

"Большой мужик с железной шапкой"

В своем исследовании "Охотники и нефтяники" ведущий научный сотрудник Института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН Наталья Новикова отмечает, что нефтяники и нефть стали антигероями северного фольклора. "В фольклоре хантов сложился образ большого мужика „с железной шапкой, с железным животом“, который пожирает все на своем пути. Он появился во времена нефтяного освоения и постепенно начал подменять собой всех негативных традиционных героев. В традиционной хантыйской культуре происходит переоценка качественной характеристики железа, за ним закрепляется свойство разрушительной силы", - пишет исследователь.

© Иван Сапожков, ТАСС

Эксперты отмечают, что десятилетия отношений "абориген-нефтяник", а также активное проникновение в стойбища интернета в последние годы привели к трансформации отношения к пришельцам. Тенденция "чужаков на своей земле" уходит. Ей на смену приходит законодательная и материальная поддержка коренных народов, они ее ценят и пользуются.

Исследователи фиксируют устойчивый рост национального самосознания и престижности коренной национальности в Западной Сибири. Появляется и простая экономическая заинтересованность. "Мне приходилось не раз слышать от людей, работающих в нефтяной отрасли: „Надо коренным жителям жить для города, чтобы поставлять продукты, сувениры. Коренные жители могут заниматься обеспечением нефтяников продуктами питания, мясом. Не нужно будет нанимать штатных егерей“. Такая деятельность представляется экономически выгодной как для нефтяников, так и для аборигенов", - считает Наталья Новикова.

Аборигены о признании

На пике нефтяного бума 1960-1980-х годов законы, регламентирующие отношения в сфере недро- и природопользования, были ориентированы на защиту интересов недропользователей и коренных народов именно в такой последовательности. В 1990-х годах началась подготовка федеральных законов о коренных народах, но местами возникали парадоксальные ситуации. Так, отмечает Новикова, в конце 1990-х, когда в Сургутском районе была приостановлена выдача документов на родовые угодья (государственно-правовое закрепление прав коренных народов), единственными юридическими документами, подтверждающими существование КМНС на их землях, были экономические соглашения с нефтяниками.

© Иван Сапожков, ТАСС

"Аборигены говорили: „раз они заключили с нами соглашение, значит, они нас признают“. Для их жизни „признание“ со стороны нефтяников воспринималось как более важное, чем государственно-правовое", - отмечает ученый.

Этнография, туризм и гастрономия

В интервью ТАСС Наталья Новикова отметила, что постоянное сокращение возобновляемых природных ресурсов, которые веками являлись основой деятельности коренных народов, заставляет их искать новые сферы занятости. Решению этой проблемы в арктических регионах страны может способствовать этнографическое образование, считает она. Эти знания можно применять для сохранения и возрождения культурного наследия коренных народов Севера, для развития туризма, а также в работе промышленных компаний в области социальной политики и корпоративной ответственности.

© Донат Сорокин, ТАСС

Арктика становится все более популярна у путешественников. Но сейчас уже недостаточно надеть костюм и играть на варгане. Туристы хотят больше знать о народах, их обычаях. "Даже природные объекты становятся привлекательнее, если сопровождаются подробными рассказами по этнографии. Дополнить этнографическими сведениями можно также программы по экологическому и гастрономическому туризму. Для туристов гораздо интереснее знакомиться с этнографией пищи, чем с набором кулинарных рецептов, даже если они сопровождаются дегустацией, - отметила Новикова. - Возможности специалистов в области этнографии обширны: знакомство с представлениями коренных народов о различных животных, рыбе, продуктах, существующие у них запреты, обычаи и ритуалы, особенности употребления сырого и вареного, утварь, костюмы, орудия промысла".

Чтобы правильно организовать такой туризм, нужны специальные знания. Но при этом исследователь подчеркивает, что "такая деятельность не должна принимать массовый характер, ее избыточность чревата угрозами для хрупкого Севера".

Коренные народы и промышленные компании

Этнологические знания также могут помочь представителям коренных народов получить работу в промышленных компаниях, ведущих деятельность в местах их проживания. "Я говорю не только о технических и инженерных знаниях, а в первую очередь о знаниях, которые помогут им работать координаторами промышленных проектов, деятельность которых направлена на установление социального диалога между бизнесом и коренными народами", - пояснила Новикова.

© Иван Сапожков, ТАСС

По ее словам, важно, что такая работа может способствовать повышению статуса коренных народов в общественном мнении как в компаниях, так и в сообществах, где они живут. В регламентах компаний обычно указывается, что все сотрудники должны уважать культуру коренных народов. "Но, чтобы ее уважать, надо хотя бы просто ее знать, - продолжает она. - Поэтому существует настоятельная потребность внести в учебные планы подготовки и переподготовки молодых специалистов курсы прикладной антропологии". При этом Новикова уточнила, что такую работу могут выполнять люди независимо от национальности.

Социальная ответственность

Стремление проживающих в тайге и тундре коренных народов сохранять привычный уклад жизни и миро­воззрение отражены в важнейших документах государства. Основная в этой сфере - принятая в 2012 году Стратегия государственной националь­ной политики Российской Федерации. Одной из первых задач государственной нацполитики определено создание условий для участия коренных малочис­ленных народов в решении вопросов, затрагиваю­щих их права и интересы.

© Донат Сорокин, ТАСС

Но опыт север­ных регионов во всем мире показывает, что государственных правовых механизмов установления партнерства между промышленниками и корен­ными народами недостаточно. Достижение действительного партнерства на российском Севере сегодня становится одним из условий не только выживания коренных малочисленных народов, но и защиты геополитических интересов государства, обеспечения работы важнейших отраслей экономики.

В беседе с корреспондентом ТАСС на IX TNF член правления - исполнительный директор СИБУРа Василий Номоконов отмечал, что сейчас важно говорить о сохранении баланса между людьми и эффектами. "Проекты, строящиеся на подходах с сильным креном в одну из этих двух сторон, обречены на неуспех. Там, где совершенно забывают про человеческое измерение, не будет результата", - поделился он.

Поэтому социальная политика компаний, осуществляющих свою деятельность на родовых угодьях, традиционно направлена на урегулирование споров и поддержку коренных малочисленных народов.

Так, производственную деятельность на лицензионных участках ПАО "НК "Роснефть" в Западной Сибири осуществляет ООО "РН-Юганскнефтегаз". В границы территорий постоянного проживания и ведения традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера (ханты) входят 16 лицензионных участков. Ежегодно компания заключает порядка 70 экономических соглашений с главами семей коренных народов, с общинами коренных малочисленных народов Севера "Яун-Ях" и "Негус-Ях". Средства направляются на поддержание самобытности коренных жителей, ведение традиционной хозяйственной деятельности, обеспечение горюче-смазочными и строительными материалами и оборудованием, приобретение снегоходов и лодок, оплату авиа- и транспортных услуг, доставку к месту проживания вещей и продуктов питания, оплату стоимости протезирования и лечения, подготовку детей к учебному году.

© Вайнштейн Игорь, ТАСС

Кроме того, ООО "РН-Юганскнефтегаз" платит НДФЛ, тем самым освобождая КМНС от обязанности составления налоговых деклараций и уплаты налогов с дохода. "За два десятилетия системной работы с коренными жителями накоплен богатый положительный опыт по сохранению их самобытности, поддержке конструктивных добрососедских отношений, выстраиваемых на основе взаимного уважения и доверия. Для многих семей ханты помощь нефтяников стала ключевым фактором, способствующим возрождению традиционных промыслов и ремесел, укреплению семейных связей, улучшению качества жизни. Коренные народы получили возможность развиваться и с уверенностью смотреть в завтрашний день", - отмечают авторы издания "Атлас нефти. Очерки о нефтегазовой истории России".

В границах производственной деятельности ООО "ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь" расположены 53 территории традиционного при­родопользования народов ханты и манси. К стойбищам проводят электричество и дороги, подвозят пресную воду, в зимний период расчищают пути к местам прожи­вания от снега, отмечают нефтяники. "Компания активно участвует в реализации долгосрочных целевых программ по сохранению культуры, языка, традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера", - сообщается на сайте компании.

Усилия региональной власти

На юге "тюменской матрешки" (Большая Тюмень, включающая три региона - Тюменскую область, Ханты-Мансийский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ) к территории традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов отнесен Уватский район. Там проживают ханты, манси и эвенки. В интервью ТАСС на TNF в 2020 году губернатор Александр Моор отмечал, что в партнерстве с нефтяниками реализуются десятки социально направленных проектов. "Это и создание объектов инфраструктуры и благоустройства Увата, Тобольска и других городов области, и организация лыжных трасс в Уватском районе, мобильных медицинских пунктов, и сотрудничество в организации и проведении мероприятий, направленных на сохранение и развитие культуры коренных малочисленных народов Севера, и участие в проектах социального партнерства", - сказал он.

Глава региона считает защиту интересов коренных малочисленных народов одной из важнейших задач в реализации масштабных инвестиционных проектов. Его указом в 2021 году в Тюменской области был создан Совет представителей коренных малочисленных народов Севера при комитете по делам национальностей. В состав совета вошли представители общественных организаций КМНС, региональных и муниципальных органов власти и предприятий-недропользователей. "Прямой и конструктивный диалог с общественностью - единственный эффективный механизм обеспечения межнационального согласия в регионе", - добавил Моор.