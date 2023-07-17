Подразделения МВД, МЧС и других госорганов смогут получить почетные наименования

Их будут присваивать за особые заслуги в деле защиты государственных интересов

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин утвердил положение, которое регламентирует присвоение почетных наименований отдельным ведомствам. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовой информации.

Речь идет о территориальных и иных подразделениях Государственной фельдъегерской службы, МВД, МЧС, прокуратуры, Росгвардии, Следственного комитета, ФСИН, ФТС, Федеральной службы судебных приставов.

Присваивать почетные наименования им будут за особые заслуги в деле защиты государственных интересов. Учреждения могут быть названы в память о сотрудниках и общественных деятелях, проявивших героизм при исполнении обязанностей либо сыгравших заметную роль в работе этих структур. Вклад таких людей увековечивается посмертно.

Также в названии могут упоминаться значительные исторические события или памятные даты, с которыми связаны образование, становление или деятельность ведомства.

Указ вступает в силу со дня подписания. Наименования, присвоенные отдельным учреждениям ранее, сохраняются.