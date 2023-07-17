МЧС РФ добавило новые индикаторы риска, которые могут стать основанием для проверки

Среди них неувеличение резерва средств индивидуальной защиты в течение полугода при росте численности сотрудников контролируемого лица от 20%

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. МЧС России добавило в перечень индикаторов риска новые пункты, при выявлении которых на объект может прийти внеплановая проверка Государственного пожарного надзора. Соответствующий приказ ведомства был выложен в понедельник на портале проектов нормативных правовых актов.

Ранее в перечень входил только один пункт - о непрохождении повторного проверочного сигнала "Техническая проверка" в локальной системе оповещения, созданной контролируемым лицом, произошедшего в течение полугода со дня выявления первого случая.

Новым индикатором риска стало неувеличение резерва средств индивидуальной защиты в течение полугода при росте численности сотрудников контролируемого лица от 20%, если объект находится на территории объектов по хранению и уничтожению химического оружия, а также возможного радиоактивного и химического загрязнения. Также индикатором станет списание или утилизация контролируемым лицом средств индивидуальной защиты при отсутствии в течение полугода сведений об их восполнении.

Выявление индикаторов риска является основанием для внеплановой проверки.