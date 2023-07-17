VK Fest посетили десятки тысяч гостей в Москве

Более 100 артистов и блогеров вышли на синюю дорожку фестиваля, выступили на музыкальных сценах и встретились с поклонниками

VK Fest представил 15 и 16 июля масштабную программу в Москве, мероприятие посетили десятки тысяч гостей. На фестивале вышли на синюю дорожку, встретились с поклонниками и выступили на музыкальных сценах свыше 100 артистов, знаменитостей и блогеров. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

На синей дорожке гостей мероприятия встречали ведущие Настя Ивлеева, Роман Каграманов, Алла Михеева и Илья Соболев. Игорь Николаев исполнил трек "Комарово" вместе с роботами-балеринами из игры Atomic Heart. Егор Шип вышел на дорожку со своим памятником, фигуристка Камила Валиева прошла по ней с воздушными шарами. Завершилось шоу на синей дорожке сетом амбассадоров VK: Влада A4, Филиппа Киркорова, Клавы Коки, JONY и Вали Карнавал.

На музыкальной сцене фестиваля выступил рэпер MACAN, который стал артистом года по версии VK Музыки. Ramil спел "Сияй", GAYAZOV$ BROTHER$ представили новую композицию "Без пяти минут жена", а Markul - новый трек "Мятный". Люся Чеботина дважды исполнила "Солнце Монако".

На блогерской локации фестиваля участниками стали Дмитрий Масленников, KARA KROSS, участники шоу "Импровизация" Антон Шастун, Арсений Попов, Дмитрий Позов и Сергей Матвиенко. Также перед зрителями выступили Катя Адушкина, Germanglas, Yan Dilan, Милана Хаметова, Алексей Столяров, Амина Tenderlybae, Юля Гаврилина, Соня SLEEPY, Katya Golysheva.

На площадке Знания.Лектория прошли лекции писателя-фантаста Сергея Лукьяненко, тренера по тайм-менеджменту Глеба Архангельского, телеведущего Анатолия Вассермана, дизайнера и блогера Артемия Лебедева и других.

Хедлайнером фестиваля впервые стала ANNA ASTI, а рэпер Баста традиционно завершил VK Fest.

Гости VK Fest участвовали в активностях, представленных в локациях "Технологии", "Семья", "Творчество", "Видеоигры", "Развлечения" "Спорт" и "Косплей". Все желающие могли увидеть в прямом эфире выступления артистов. Трансляция мероприятия также была доступна для слабослышащих людей благодаря переводу на жестовый язык.