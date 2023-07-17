Мурашко призвал контролировать оборот препаратов для прерывания беременности

В России предметно-количественному учету подлежат, в частности, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые вещества

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Минздрав России поддерживает необходимость контроля за оборотом препаратов для медикаментозного аборта. Об этом в понедельник сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

В России предметно-количественному учету подлежат, в частности, психотропные вещества, сильнодействующие и ядовитые вещества.

"Мы поддерживаем [ограничение продажи и перевод в предметно-количественный учет препаратов для прерывания беременности], считаем, что в этом году этот процесс надо завершить. Препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться для обращения в медицинских организациях и фармацевтических", - сказал он по итогам заседания президиума фракции "Единая Россия".

Еще один блок вопросов, по словам министра, касался смены поведенческой парадигмы среди молодежи в репродуктивном плане

"Вот эта порочная практика, что сначала учеба, карьера, формирование какого-то материального благополучия. К сожалению, когда доходит до реализации своих репродуктивных задач, деторождения, женщина уже теряет к этому возрасту здоровье, и возникают сложности с деторождением, включая, в том числе, бесплодие и многое другое. Поэтому именно разъяснять, что молодой возраст является приоритетным для деторождения, формирования семьи и формирования жизненного пути, карьеры и так далее - это более правильная позиция", - сказал он.