На Кубани после подтоплений завершили вакцинацию от заболеваний

По данным краевого управления Роспотребнадзора, групповой и вспышечной заболеваемости на территории Туапсинского района не зарегистрировали

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Вакцинацию жителей, оказавшихся в зоне подтопления, завершили в Туапсинском районе Краснодарского края. Об этом в понедельник сообщается в Telegram-канале краевого управления Роспотребнадзора.

"Завершена вакцинация пострадавших жителей от дизентерии, брюшного тифа и гепатита А. Групповой и вспышечной заболеваемости на территории района не зарегистрировано", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что до 19 июля в Туапсинском районе действует запрет на купание в море. Вместе с этим специалисты держат на контроле санитарно-эпидемиологическую ситуацию, качество питьевой воды, подземных водоисточников и привозной воды. Отобрано более 160 проб из источников питьевой воды и автоцистерн на микробиологические, санитарно-химические и вирусные показатели.

На минувшей неделе Туапсинский район сильно пострадал от мощных ливней, которые стали причиной подъема воды в реках и подтоплений. Больше всего пострадали поселки Тюменский и Новомихайловский, где подтопило около 290 домов и 650 придомовых территорий, а также социальные объекты, были разрушены два пешеходных моста, два водовода. Работы по восстановлению коммунальных сетей продолжаются.