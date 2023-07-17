Оспорить отказ в приеме на контрактную службу можно через "Госуслуги"

Подать заявление граждане должны в течение 10 дней с момента принятия оспариваемого ими решения

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Эксперимент по подаче через "Госуслуги" жалоб на отказ в поступлении на контрактную военную службу будет проходить в России с 17 июля по 1 декабря 2023 года. Постановление, подписанное премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как следует из документа, подать соответствующее заявление граждане должны в течение 10 дней с момента принятия оспариваемого ими решения. В нем потребуется указать наименование военного комиссариата, а также перечислить основания и доводы, на основании которых выражается несогласие. При этом уточняется, что такое заявление не должно содержать нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностных лиц комиссариата. Обращение, поданное с соблюдением указанных требований, будет рассмотрено в течение семи рабочих дней.

Эксперимент, как отмечается в постановлении, направлен на создание механизма защиты прав граждан при отборе кандидатов на контрактную службу в Вооруженных силах РФ.