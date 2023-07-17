В Ростовской области основной поток транспорта после ЧП на Крымском мосту ожидают 18 июля

По данным Минтранса региона, в районе села Самбек и хутора Русский Колодец работают две перехватывающие парковки, способные вместить до 500 автомобилей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 июля. /ТАСС/. Основной поток транспорта и возможные пробки в Ростовской области из числа транспорта, идущего в Крым через новые территории и обратно, ожидают к утру вторника. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в Минтрансе Ростовской области.

"Основной поток транспорта, следующий из Ростовской области в направлении Крыма через новые регионы и обратно, ожидается к утру. В настоящее время на перехватывающих парковках в регионе всего четыре машины. С министерствами транспорта новых регионов и Крыма в настоящее время ведутся переговоры об обеспечении бесперебойного движения и исключения создания заторовых ситуаций", - сказал собеседник агентства.

Ранее в Минтрансе Ростовской области сообщали о том, что в районе административного пункта пропуска "Весело-Вознесенка" остановили ремонтные работы из-за потока транспорта, направляющегося в Крым после теракта на Крымском мосту, на территории региона работают две перехватывающие парковки в районе села Самбек и хутора Русский Колодец. Они вмещают до 500 машин. Там дежурят сотрудники МЧС и ГИБДД.

Позже губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что принято решение продолжить ремонт участка трассы А-280, ведущей в Донецкую Народную республику для ее расширения до четырех полос и увеличения пропускной способности. "Это позволит 20 июля завершить 2-е новые полосы и задействовать их, отложив ремонт прежней дороги. Так, в течение двух-трех дней мы сможем заметно увеличить пропускную способность этого отрезка", - уточнил он.