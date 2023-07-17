Специалисты Мосприроды порекомендовали не "пытаться спасать" диких животных от жары

Как сообщили в Департаменте природопользования и охраны окружающей среды столицы, в жару животным комфортно благодаря тенистой прохладе, которую создают кроны деревьев

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Обитатели природных территорий не страдают от жары, а излишняя забота и внимание человека может вызвать у зверей стресс, заявили в понедельник в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

"В жаркие дни не стоит беспокоиться о животных на природных территориях Москвы. В знойную погоду им комфортно благодаря тенистой прохладе, которую создают густые кроны деревьев. Специалисты Мосприроды рекомендуют не "пытаться спасать" диких животных от жары, поскольку они не нуждаются в помощи - в природе все продумано. А вот "забота" человека об обитателях природных территорий лишь растревожит их и может вызвать у них стресс", - говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте, животные, которые обитают в вольерных комплексах, расположенных на природных территориях, тоже чувствуют себя хорошо, - за ними осуществляется ежедневный уход. Специалисты по несколько раз в день контролируют наличие воды в поилках и следят за ее температурой. При высокой температуре воздуха утром и вечером пол вольеров поливают прохладной водой.

"Природные территории - уютный дом для животных и растений в любую погоду. Жарким летним днем в зеленой зоне города под кронами деревьев укрываются от палящих солнечных лучей жители природных территорий. Кроме того, в процессе фотосинтеза листья растений поглощают углекислый газ, выделяют кислород и испаряют влагу, насыщая ею воздух", - добавили в пресс-службе ведомства.

Там также заверили, что обитатели водоемов отлично переносят жару в прохладной воде, влаголюбивые насекомые, моллюски и пресмыкающиеся прячутся в густой траве, а теплолюбивые, напротив, с удовольствием греются на солнышке, птицы плещутся в прудах, озерах, реках, родниках.