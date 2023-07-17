17 июля, 16:38
Атака на Крымский мост

Паромы Керченской переправы перевезли 134 грузовых автомобиля и более 500 пассажиров

По данным оперштаба Кубани, на подъездах к Крымскому мосту пробки не зафиксировали

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Паромы Керченской переправы, возобновившие работу в понедельник, перевезли 134 грузовых автомобиля и более 500 пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале оперативного штаба Кубани.

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"На Керченской переправе работают паромы "Мария", "Лаврентий", "Керченский 2". На текущий момент перевезли 134 грузовых авто и 525 пассажиров", - говорится в сообщении.

По информации оперштаба, на подъездах к Крымскому мосту пробки отсутствуют. На парковке в районе станицы Старотитаровской Темрюкского района Кубани находятся 18 автомобилей, на перехватывающей парковке в районе поселка Ильич - 438 легковых автомобилей и 92 грузовых, еще на одной площадке в этом же поселке - 105 легковых машин. 

Теги:
РоссияКраснодарский крайКрымАтака на Крымский мост
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