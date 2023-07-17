Минспорт и ЛДПР разработают методические рекомендации для фитнес-блогеров

Как отметил депутат от фракции ЛДПР Владимир Кошелев, в интернете существует множество "фитнес-марафонов", но какого-либо контроля за этим рынком до сих пор нет, зачастую люди теряют деньги, не получив желаемый результат

МОСКВА, 17 июля, /ТАСС/. Министерство спорта РФ и думская фракция ЛДПР совместно разработают методические рекомендации для фитнес-блогеров и требования к фитнес-марафонам в интернете. Об этом в понедельник заявил министр спорта России Олег Матыцин на встрече с депутатами фракции ЛДПР.

По словам Матыцина, Минспорт РФ "поддержал ЛДПР и выразил готовность проработать базовые методические рекомендации и требования к фитнес-блогерам и спортивным марафонам в интернете".

Как отметил депутат от фракции ЛДПР Владимир Кошелев, в интернете существует множество "фитнес-марафонов", но какого-либо контроля за этим рынком до сих пор нет, зачастую люди теряют деньги, не получив желаемый результат.

"Сегодня совместно с Минспортом необходимо определить, что обязательно должны содержать в себе рекомендации по разминке, по соблюдению техники безопасности в ходе фитнес-марафонов, предупреждения о важности предварительной консультации с врачом, контроля за здоровьем", - сказал Кошелев.