У школы на востоке Москвы оборудуют футбольное поле с искусственным покрытием и зону ГТО

Также планируют создать отдельную площадку для игры в волейбол и баскетбол, спортивную раму для кроссфита и столы для игры в настольный теннис

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Футбольное поле с искусственным покрытием, площадки для игры в волейбол и баскетбол, а также зону ГТО оборудуют у школы "Покровский квартал" в районе Ивановское на востоке Москвы. Об этом сообщает в понедельник префектура Восточного административного округа столицы.

"Сделаем футбольное поле с искусственным покрытием и трибунами, отдельную площадку для игры в волейбол и баскетбол, установим спортивную раму для кроссфита и столы для игры в настольный теннис, проложим беговую дорожку", - рассказал префект округа Николай Алешин, слова которого цитирует префектура. Он заметил, что на заднем дворе сделают еще одну спортивную площадку, зону для подготовки к сдаче ГТО и игровую площадку для детей разного возраста. Работы, как отметили в префектуре, ведутся в рамках программы "Мой район" и должны завершиться уже к началу нового учебного года.

Кроме того, продолжили в ведомстве, на школьной территории имеется памятник "Возвращение", посвященный солдату-освободителю Великой Отечественной войны. "Скульптурная композиция представляет собой момент возвращения домой с войны солдата, который крепко сжимает обнимающего его сына, в рамках благоустройства вокруг памятника организуют площадку для проведения мемориальных мероприятий и разобьют цветники", - заметили в префектуре. Для проведения занятий на открытом воздухе у школы также организуют две площадки с деревянными столиками и скамейками.