Минздрав Египта заявил о контроле за ситуацией с распространением неустановленной болезни

По разным данным, которые приводят местные издания, на симптомы неустановленной болезни жалуются от 200 до 1 тыс. жителей деревни Эль-Аликат

КАИР, 17 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель Гаффар заявил, что ситуация с распространением симптомов неустановленного заболевания в стране находится под контролем. Соответствующее заявление министр сделал на встрече с журналистами в понедельник в ходе своей поездки в населенный пункт Эль-Аликат в провинции Кена, расположенной к югу от Каира, где у группы местных жителей были выявлены симптомы неизвестной болезни.

"Ситуация под контролем и разрешается с помощью необходимых для этого лекарственных средств", - приводит слова министра информационный портал Al-Youm Al-Sabia. Гаффар призвал "не сеять панику и страх из-за распространенного в ряде стран заболевания, для которого характерна высокая температура". По его словам, "причин для беспокойства нет".

Глава Минздрава Египта прибыл в населенный пункт в понедельник для того, чтобы лично изучить развитие симптомов среди граждан. Как сообщало в воскресенье министерство здравоохранения, заболевшие местные жители жалуются на высокую температуру, ломоту в костях, рвоту и головокружение.

Для изучения жалоб в населенный пункт были направлены бригады по оказанию профилактической и медицинской помощи и эпидемиологического надзора. Пациенты сдали необходимые анализы, специалисты взяли пробы питьевой воды. По информации Минздрава, госпитализация ни в одном из случаев не понадобилась.

По разным данным, которые приводят местные издания, на симптомы неустановленной болезни жалуются от 200 до 1 тыс. жителей деревни.