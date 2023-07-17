В Москве в июне реорганизовали движение пешеходов и автомобилей по 120 адресам

Автомобили теперь съезжают с дублера Щелковского шоссе от д. 26, кор. 2 до 3-й Парковой улицы налево более чем на 50% быстрее

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Новые пешеходные переходы, островки безопасности, светофоры и разметку организовали, установили и нанесли в столице в июне. Работы по улучшению движения выполнены по 120 адресам, сообщили в понедельник в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"В июне улучшили движение для водителей и пешеходов в 120 местах в Москве. [Заммэра столицы] Максим Ликсутов сообщил, что в городе появились 29 пешеходных переходов и 27 островков безопасности, по 8 адресам установлены новые светофоры", - значится в публикации.

Там уточняется, что была проведена переразметка проезжей части. Автомобили теперь съезжают с дублера Щелковского шоссе от д. 26, кор. 2 до 3-й Парковой улицы налево более чем на 50% быстрее. Также был добавлен еще один ряд для тех, кому нужно проехать с дублера в Гольяново. Теперь в сторону улицы Бирюсинка для средней полосы дублера изменились знаки и разметка: вместо "только прямо" стало "только налево".

Как пояснил Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении, в 31 месте были выполнены работы по переразметке, чтобы перемещаться по улицам города было еще комфортнее и безопаснее.