17 июля, 16:41
Атака на Крымский мост

Путин: пострадавшая в теракте на Крымском мосту девочка и ее родственники получат помощь

© ТАСС/ Ruptly

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочке и ее родственникам.

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"Как известно, сегодня ночью на мосту был совершен очередной террористический акт. Погибли мирные граждане, ранен и остался без родителей ребенок - семья ехала в Крым из Белгородской области", - констатировал глава государства на совещании по ситуации в районе Крымского моста.

"Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, ее родственникам, и взять этот вопрос на контроль", - обратился Путин к участникам совещания. 

Теги:
Атака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
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