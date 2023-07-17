Путин: пострадавшая в теракте на Крымском мосту девочка и ее родственники получат помощь

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин потребовал оказать всю необходимую помощь пострадавшей при теракте на Крымском мосту девочке и ее родственникам.

"Как известно, сегодня ночью на мосту был совершен очередной террористический акт. Погибли мирные граждане, ранен и остался без родителей ребенок - семья ехала в Крым из Белгородской области", - констатировал глава государства на совещании по ситуации в районе Крымского моста.

"Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, ее родственникам, и взять этот вопрос на контроль", - обратился Путин к участникам совещания.