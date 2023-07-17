17 июля, 16:47,
обновлено 17 июля, 17:14
Атака на Крымский мост

Хуснуллин: автодвижение по Крымскому мосту могут частично возобновить к концу суток

© ТАСС/ Ruptly

По словам вице-премьера, оно может быть запущено в реверсивном движении

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Автомобильное движение для легковых автомобилей по Крымскому мосту может быть запущено в реверсивном движении к концу суток.

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Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин на совещании у президента России Владимира Путина по ситуации на Крымском мосту.

"До 12 часов закончим все эти работы, Владимир Владимирович, и запускаем сначала легковые машины 3 тонны, потом запускаем машины 5 тонн. Если не произойдет никаких непредвиденных обстоятельств, начинаем ночью по одной полосе в реверсивном движении пропускать легковые машины", - сказал Хуснуллин. 

Теги:
РоссияХуснуллин, Марат ШакирзяновичАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
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