Глава Крыма заявил, что до конца дня очередь машин на Керченской переправе ликвидируют

Проезда ожидают более 700 автомобилей

ТАСС, 17 июля. Более 700 автомобилей ожидают переправы через Керченский пролив со стороны Крыма, очередь планируют ликвидировать в течение суток. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов президенту России Владимиру Путину на совещании по ситуации, связанной с Крымским мостом.

"321 легковой автомобиль, 255 грузовых автомобилей стоят в Керчи и 129 грузовых автомобилей в порту находятся. Рассчитываем в течение суток полностью ситуацию разрешить и очередь ликвидировать", - сказал Аксенов.

Он отметил, что за понедельник удалось перевезти более 255 грузовых автомобилей и 20 автобусов гражданских. "При том что в среднем в день - с утра, понятно, была задержка с началом работы переправы, - перевозим 450 автомобилей", - уточнил глава Крыма.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уточнил, что возможность проехать по Крымскому мосту ожидают 750 автомобилей.

"Сейчас 750 автомобилей, которые ожидают решения о проезде через мост. Прошу, если решение в течение суток принято не будет о проезде по Крымскому мосту, поддержать возможность переправы этих автомобилей через паромную переправу", - сказал Кондратьев, пояснив, что в этих машинах находятся жители Крыма, которые едут домой.

Аксенов уточнил, что на Керченской переправе работают семь паромов. "Работают у нас в целом семь паромов: три гражданских, два БДК и два железнодорожных парома работают. Понятно, что погода периодически вносит коррективы, но сейчас ветер, слава богу, позволяет", - сказал Аксенов.