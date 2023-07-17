На Кубани 750 легковых автомобилей ожидают возможности проехать по Крымскому мосту

Глава региона Вениамин Кондратьев предложил переправить эти автомобили через паром в случае, если ситуация не изменится через сутки

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Водители и пассажиры 750 легковых автомобилей ожидают на краснодарском берегу возможность переправиться в Крым, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в понедельник во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.

"Сейчас <...> 750 автомобилей, которые ожидают решения о проезде через мост. <...> Прошу, если решение в течение суток принято не будет о проезде по Крымскому мосту, <...> поддержать возможность переправы этих автомобилей через паромную переправу", - сказал Кондратьев, пояснив, что в этих машинах находятся жители Крыма, которые едут домой.

Он также отметил, что в настоящее время налажена работа по паромной переправе фур, их накопления нет.

В ночь на понедельник два украинских надводных беспилотника совершили террористическую атаку на Крымский мост, сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". В результате теракта погибли двое взрослых и пострадал один ребенок, повреждено автодорожное полотно. С утра было остановлено движение по мосту. Железнодорожное уже возобновлено, работает паромная переправа. Легковые автомобили смогут в ближайшее время покинуть Крым на пароме, грузовые - только через новые регионы.

